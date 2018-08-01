Комиссар Рекс был бы доволен: в Австрии и Швейцарии полицейские обули собак для защиты лап в жару (фото)

Полицейские сами решают, обувать ли своих собак. По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха, специальную обувь для животных используют в полиции регулярно.

Одним из последствий экстремальной жары в Европе стало то, что полицейских собак в Вене экипировали специальной обувью, защищающей лапы. Аналогичные меры предприняли в швейцарском Цюрихе.

Полицейские сами решают, обувать ли своих собак. По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха, специальную обувь для животных используют в полиции регулярно — например, при операциях, где существует опасность порезаться осколками стекла, или во время поисков наркотиков в автомобиле.

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Владельцам обычных собак тоже советуют защищать лапы своих питомцев. Определить, нужна ли защита, можно при помощи простого теста: если асфальт кажется слишком горячим для человеческой ладони, он небезопасен и для подушечек собачьих лап.