Ученые заявили о сокращении почти на 90% крупнейшей колонии королевских пингвинов

Биологи рассказали о возможных причинах сокращения самой большой в мире колонии королевских пингвинов.

Международная группа биологов сообщила о резком сокращении колонии королевских пингвинов, обитающей на острове Кошон, расположенном на юго-западе Индийского океана.

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По словам ученых, число птиц уменьшилось из-за нескольких факторов, один из них - глобальное потепление, сообщает naked-science.ru. Авторы нового исследования изучили королевских пингвинов, живущих на одном из островов архипелага Крозе. Согласно подсчетам 1980-х, эта группа была самой большой в мире колонией королевских пингвинов и второй по численности колонией пингвинов в целом. Тогда в ней насчитывалось около 2 млн птиц и до 500 тыс. племенных пар, тогда как сейчас таких пар лишь 60 тыс.

Остров Кошон необитаем, в последний раз группа ученых посещала его в 1982 году. Авторы работы сопоставили данные фотографий с вертолета, сделанных в 1960-х и 1980-х, со спутниковыми изображениями 1988, 2005 и 2015-2017 годов. Чтобы вычислить, где обитают птицы, ученые оценили площадь острова, не занятую растительностью: известно, что королевские пингвины поселяются на плоских или слегка пологих свободных пространствах. Плотность колоний обычно составляет от 1,6 до 2,2 птиц на кв м. Биологи выяснили, что свободные от растительности пространства, подходящие для размножения птиц, значительно сократились.

При этом группы пингвинов на других островах в этом районе сохранили прежние размеры или увеличились. Исследователи считают, что остров Кошон пострадал не только из-за глобального потепления, но и из-за ряда уникальных для него факторов. Возможно, отчасти в этом виноват диполь (нерегулярное колебание температур) Индийского океана 1997 года. Часть пингвинов могла переселиться ближе к берегам острова, образовав свои небольшие колонии. Также птицы могли стать жертвами болезней или хищников инвазивных видов.

Разобраться, почему колония на острове Кошон уменьшается, помогут дальнейшие исследования, в том числе экспедиции. Биологи отмечают: хотя число птиц начало сокращаться около 20 лет назад, этот процесс все еще идет, - возможно, его причины сохраняются до сих пор.

Ранее исследователи предупреждали, что к концу XXI века могут сильно уменьшиться популяции других видов пингвинов - императорских и Адели. Колонии птиц сокращаются из-за таяния льдов и роста температуры воды: слишком теплая вода не позволяет пингвинам размножаться.