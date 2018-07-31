Ученые обнаружили уникальный гибрид дельфинов разных родов

Находка действительно необычна не только потому, что это первый известный подобный гибрид.

В море около Гавайских островов обнаружили необычное животное, которое стало результатом скрещивания представителей двух разных родов дельфинов.

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Согласно генетическому анализу, отцом этого существа был крупнозубый дельфин, а матерью - широкомордый дельфин, сообщает Новое время со ссылкой на Science Alert. Эти животные относятся к одному семейству дельфиновых, но к разным родам. Более того, в британской систематике широкомордого дельфина называют "дынноголовый кит", то есть для американских ученых животное является еще более удивительным гибридом - дельфина и кита.

Необычный представитель китообразных был впервые обнаружен в августе 2017 года исследователями Cascadia Research Collective.

"У нас были фотографии, и мы подозревали, что это гибрид по морфологическим характеристикам, промежуточным между видами", - сказал морской биолог Робин Бэйрд, один из участников экспедиции.

Команда смогла получить образец тканей животного, используя арбалет, оборудованный специальным дротиком, который предотвращает глубокое проникновение и возвращает образец кожи. Это подтвердило происхождение животного - и находка действительно необычна не только потому, что это первый известный подобный гибрид.

Ученые зафиксировали еще одну аномалию. Один широкомордый дельфин был замечен, окруженный стаей черных крупнозубых дельфинов. По мнению исследователей, это может быть мать гибрида, которая теперь живет со своей новой семьей.

"Ранее были зарегистрированы гибриды среди разных видов китов и дельфинов, но это первый случай скрещивания между этими двумя видами", - отмечает Робин Бэйрд. По его словам, это только третий подтвержденный случай появления гибрида между двумя видами семейства дельфиновых.

Неизвестно, сможет ли это новое животное создать жизнеспособное потомство, но в любом случае одно гибридное животное не создает нового вида. Команда отправится обратно в этот район Гавайев в августе для проведения дальнейших исследований и, возможно, вновь встретится с необычным животным.