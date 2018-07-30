На греческом острове власти улучшили условия работы ослов
Власти греческого острова Санторини (также известного как Тира) решили защитить ослов от чрезмерных нагрузок, которым их ежедневно подвергают туристы.
Как передает Би-би-си, установлен лимит длительности рабочего дня ослов и улучшены условия их труда. Кроме того, дабы вывести новую, более выносливую породу вьючных животных, местные жители начали скрещивать ослов с мулами (которые тоже являются плодом скрещивания ослов с кобылами).
На популярном среди туристов острове часто останавливаются круизные лайнеры, и их пассажиры - зачастую весьма грузные - любят нанимать ослов для подъема по крутым холмам острова.
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Появившиеся в сосцетях фотографии жестокого обращения с животными вызвали возмущения у многих пользователей. Также недовольство вызвало и то, что ослам приходится таскать на себе туристов по крутым мощеным дорогам в сильную жару.
Из-за тяжелого труда и долгих часов работы у ослов появляются раны, натертые упряжью. Кристина Калоуди, переехавшая на Санторини из Афин и основавшая там благотворительную организацию по защите животных, рассказала, что за 10 лет число тучных туристов из Британии, США и России увеличилось втрое.
"Осликов эксплуатируют практически круглогодично. Им приходится работать в ужасных условиях, их не обеспечивают водой в достаточном количестве, их не ставят в тенёк под навес и им не дают отдыхать. Часто я их вижу рядом с нашим приютом для животных - они едва дышат от усталости", - рассказала она в интервью газете Metro.
В результате кампании, начатой защитниками животных, было принято решение обязать владельцев не использовать ослов для катания людей дольше определенного количества часов, держать их в тени во время отдыха и давать им достаточно воды и пищи.
Ослы также могут быть конфискованы, если владельцы будут с ними жестоко обращаться.
Как сообщал УНИАН, ранее в США четверо бабуинов сговорились, чтобы сбежать от ученых.