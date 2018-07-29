Под Одессой готовят ловушку для стаи африканских обезьян, терроризирующих дачников (видео)

Жители дачного кооператива "Лыбидь" жалуются не только на обезьян, но также на баранов и оленя из местного частного зверинца.

Жители дачного кооператива “Лыбидь” в Одесской области готовят спецоперацию по задержанию группы африканских обезьян, которые уже две недели обносят их сады и огороды.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что местные дачники сетуют на частный зверинец неподалеку.

Так, Ирина Аквердиева утверждает, что сначала у забора ее дома поселились бараны, потом по огородам бегали обезьяны, а недавно вечером у ворот заметили оленя.

"Мы постоянно чувствуем запах, слышим крики животных, которые не дают спокойно жить и заставляют переживать за нашу безопасность. Нет нормальных условий для жизни", - рассказала она.

Ее соседи чуть ли не каждый день снимают у себя в садах африканских обезьян, которые лакомятся персиками и сливами. Животными командует самец Аттила. "Он собирает всю группу обезьян у себя, он контролирует группу. Есть четкая иерархия, кто что делает", - делится наблюдениями Наталья Вишневская.

Местные дачники убеждены, что обезьяны сбежали из частного зоосада, но его хозяин открещивается от животных.

"Это не мои обезьяны, вы что! Хотите – стреляйте, хотите – заберите. У меня ни одна обезьяна не сбежала", - убеждает Алиреза Пахлеванзаде.

Зоозащитники говорят, что одну из обезьян действительно уже кто-то убил, поэтому других планируют поймать как можно быстрее, поскольку погибнуть могут все, тем более зимой.

"Обезьяны в этой ситуации не виноваты абсолютно ни в чем. Люди готовы потерпеть, но они сказали, что если будет угроза детям, угроза жизни и здоровью – они будут принимать радикальные меры", - пояснила зоозащитник Светлана Барсукова.

Зоозащитники, в то же время, уже определили участок, где планируют установить ловушку для животных. Люди надеются, что когда они проголодаются, заберутся внутрь здания. Однако, это может произойти лишь осенью, когда люди соберут весь урожай, и на деревьях пищи обезьянам не останется.

Пойманных животных владельцу зоосада возвращать не собираются. Кроме того, дачники собирают подписи, чтобы вообще закрыть его, поскольку в зоосаду не созданы надлежащие условия для содержания хищных животных.

"Мы его исключим из нашего общества, отрежем от света и от воды – пусть сидит со своими подопечными. Жалко животных, но на каком основании вот это все здесь?", - отметила бывшая член правления объединения “Лыбидь” Людмила Пастушенко.

Ранее сообщалось, что стая обезьян поселилась в дачном кооперативе на Одесщине. Местные жители посчитали, что всего по поселку разгуливает 9 животных, которые грабят местные сады, питаясь яблоками и персиками.