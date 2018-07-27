Неожиданная находка: жительница Николаева обнаружила у себя на балконе в клетке с попугаем змею (фото)

Пресмыкающееся передали сотрудникам зоопарка.

На балкон квартиры на первом этаже жилого дома по ул. Авангардной Ингульского района г. Николаева заползла змея.

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, хозяйка квартиры обнаружила “нежеланную гостью” в клетке с попугаем.

"Спасатели 4 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области передали пресмыкающееся работникам Николаевского зоопарка в клетке", - сообщили спасатели.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Киеве прохожие заметили двухметрового тигрового питона, который висел на фонарной опоре дома по ул. Жилянской. Змею поймали и передали специалисту.