Неожиданная находка: жительница Николаева обнаружила у себя на балконе в клетке с попугаем змею (фото)
14:04, 27 июля 2018Спасение видов
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Пресмыкающееся передали сотрудникам зоопарка.
В Николаеве женщина обнаружила в клетке с попугаем змею / фото ГСЧС
На балкон квартиры на первом этаже жилого дома по ул. Авангардной Ингульского района г. Николаева заползла змея.
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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, хозяйка квартиры обнаружила “нежеланную гостью” в клетке с попугаем.
"Спасатели 4 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области передали пресмыкающееся работникам Николаевского зоопарка в клетке", - сообщили спасатели.
Как сообщал УНИАН, 17 июля в Киеве прохожие заметили двухметрового тигрового питона, который висел на фонарной опоре дома по ул. Жилянской. Змею поймали и передали специалисту.
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