Китайские зоологи показали видео рождения черно-белой панды
11:29, 27 июля 2018Спасение видов
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Роды состоялись еще две недели назад, малышка появилась на свет здоровой.
Видео рождения черно-белой панды обнародовали китайские зоологи.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Китайские зоологи обнародовали видео рождения черно-белой панды. Роды состоялись еще две недели назад, малышка появилась на свет здоровой. Мама-панда хорошо заботится о своем малыше, несмотря на то, что у нее это первый ребенок.
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За детьми пристально наблюдают ветеринары, они говорят, готовы прийти на помощь молодой маме в любой момент, например, разбудить ее после длительного сна и напомнить, что надо кормить детеныша.
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