Долгожданное пополнение: в Николаевском зоопарке родилось 26 удавчиков (видео)
11:55, 25 июля 2018Спасение видов
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Это первый за 20 лет приплод удавов в этом зверинце.
26 удавчиков родилось в Николаевском зоопарке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Это первый за 20 лет приплод удавов в этом зверинце. Новорожденные – дети самца по кличке Бизон и самки – Марки. О том, что самка беременна, работники только догадывались.
Некоторых удавенят пришлось вытаскивать из яиц. Сейчас новорожденных поместили в специальные контейнеры с подогревом и водой.
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