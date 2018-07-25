Долгожданное пополнение: в Николаевском зоопарке родилось 26 удавчиков (видео)

Это первый за 20 лет приплод удавов в этом зверинце.

26 удавчиков родилось в Николаевском зоопарке. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Лондонском зоопарке выходили "недовысиженного" пингвиненка (видео) Это первый за 20 лет приплод удавов в этом зверинце. Новорожденные – дети самца по кличке Бизон и самки – Марки. О том, что самка беременна, работники только догадывались. Некоторых удавенят пришлось вытаскивать из яиц. Сейчас новорожденных поместили в специальные контейнеры с подогревом и водой.

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