В "Сколевских Бескидах" родилось двое детенышей зубров (фото)

В первой половине июля самки привели на свет двух детенышей зубров. Они чувствуют себя хорошо.

Программа поддержки майданской субпопупяции зубра европейского в Сколевских Бескидах (Львовская область) на период 2017-2026 годов успешно развивается.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовлеса.

"Так в первой половине июля самки привели на свет двух зубров. Детеныши чувствуют себя хорошо и не отходят от своей мамы, а те в свою очередь всегда настороже и в любой момент готовы защитить свое потомство", - говорится в сообщении, передает leopolis.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время стадо насчитывает 34 особи. Увидеть зубров в летний период не так и легко, поскольку они мигрируют на значительное расстояние и держатся очень осторожно. В теплое время года зубры питаются травой и подножным кормом, а зимой производится подкормка такими кормами как: сено, веники, солома, кормовая свекла, капуста, концентрированные корма.