На Тайване рыбаки попали под "рыбный дождь": тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку (видео)

11:23, 24 июля 2018
Спасение видов
444 0
Сначала такого рыбного дождя рыбаки испугались / скриншот видео ТСН

Читайте такжеВ Германии вот жары гибнут белки (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, по словам рыбаков, таким образом рыбины убегали от хищнических пастей. Вроде бы за ними охотилась большая рыба, возможно барракуда, или морская щука.

Чтобы избежать смерти, они прыгали в лодки, где уже оказывались в другой ловушке, в руках рыбаков. Хотя те признаются: сначала такого рыбного дождя сами испугались.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тайвань#рыбы