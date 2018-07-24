На Тайване рыбаки попали под "рыбный дождь": тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку (видео)

Чтобы убежать от хищника, рыбы прыгали в лодку, где уже оказывались в другой ловушке, в руках рыбаков.

На Тайване рыбаки зафиксировали, как тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку.

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Как говорится в сюжете ТСН, по словам рыбаков, таким образом рыбины убегали от хищнических пастей. Вроде бы за ними охотилась большая рыба, возможно барракуда, или морская щука.

Чтобы избежать смерти, они прыгали в лодки, где уже оказывались в другой ловушке, в руках рыбаков. Хотя те признаются: сначала такого рыбного дождя сами испугались.