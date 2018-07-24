На Тайване рыбаки попали под "рыбный дождь": тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку (видео)
11:23, 24 июля 2018Спасение видов
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Чтобы убежать от хищника, рыбы прыгали в лодку, где уже оказывались в другой ловушке, в руках рыбаков.
Сначала такого рыбного дождя рыбаки испугались / скриншот видео ТСН
На Тайване рыбаки зафиксировали, как тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку.
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Как говорится в сюжете ТСН, по словам рыбаков, таким образом рыбины убегали от хищнических пастей. Вроде бы за ними охотилась большая рыба, возможно барракуда, или морская щука.
Чтобы избежать смерти, они прыгали в лодки, где уже оказывались в другой ловушке, в руках рыбаков. Хотя те признаются: сначала такого рыбного дождя сами испугались.
На Тайване рыбаки зафиксировали, как тысячи сардин сами прыгали к ним в лодку
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