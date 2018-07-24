В Германии от жары гибнут белки (видео)
11:00, 24 июля 2018Спасение видов
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Немецкие волонтеры спешат на помощь белкам, жизнь которых под угрозой.
Иллюстрация / REUTERS
Из-за раннего и жаркого лета в Германии белки погибают от жажды и нехватки пищи. Поэтому волонтеры отпаивают и откармливают животных, особенно детенышей.
Как только животному становится лучше – его клетку открывают и белка сама решает, когда готова идти на свободу, говорится в сюжете ТСН. Некоторые белки сразу убегают, а некоторые возвращаются за едой.
Местных жителей зоозащитники тоже призывают не забывать о "братьях меньших". Волонтеры советуют оставлять в садах воду для белок, ежей и зайцев.
Немецкие волонтеры спасают маленьких белочек от жары
Как сообщал УНИАН, работники лондонского зоопарка выходили недоношенного, точнее недовысиженного пингвиненка.
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