В Германии от жары гибнут белки (видео)

Немецкие волонтеры спешат на помощь белкам, жизнь которых под угрозой.

Из-за раннего и жаркого лета в Германии белки погибают от жажды и нехватки пищи. Поэтому волонтеры отпаивают и откармливают животных, особенно детенышей.

Как только животному становится лучше – его клетку открывают и белка сама решает, когда готова идти на свободу, говорится в сюжете ТСН. Некоторые белки сразу убегают, а некоторые возвращаются за едой.

Местных жителей зоозащитники тоже призывают не забывать о "братьях меньших". Волонтеры советуют оставлять в садах воду для белок, ежей и зайцев.

Как сообщал УНИАН, работники лондонского зоопарка выходили недоношенного, точнее недовысиженного пингвиненка.