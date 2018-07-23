Белорусский Витебск переживает нашествие ночных бабочек (видео)

Энтомологи успокаивают, что ничего удивительного нет, такое случается каждый год.

В белорусском городе Витебск заметили нашествие ночных бабочек.

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Как говорится в сюжете ТСН, невероятное явление отсняли местные на свои мобильные телефоны. Они жалуются, что из-за бабочек невозможно ходить по улицам – приходится и дома закрывать окна.

Энтомологи успокаивают, что ничего удивительного нет. Такое случается каждый год. Просто в этом году бабочки появились на месяц раньше и за благоприятную погоду их значительно больше, а потому заметнее.

Впрочем, живут они недолго, поэтому через несколько дней город снова сможет двигаться и дышать свободно.