Белорусский Витебск переживает нашествие ночных бабочек (видео)
11:41, 23 июля 2018Спасение видов
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Энтомологи успокаивают, что ничего удивительного нет, такое случается каждый год.
Живут такие бабочки недолго / скриншот видео ТСН
В белорусском городе Витебск заметили нашествие ночных бабочек.
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Как говорится в сюжете ТСН, невероятное явление отсняли местные на свои мобильные телефоны. Они жалуются, что из-за бабочек невозможно ходить по улицам – приходится и дома закрывать окна.
Энтомологи успокаивают, что ничего удивительного нет. Такое случается каждый год. Просто в этом году бабочки появились на месяц раньше и за благоприятную погоду их значительно больше, а потому заметнее.
Впрочем, живут они недолго, поэтому через несколько дней город снова сможет двигаться и дышать свободно.
В Витебске заметили нашествие ночных бабочек
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