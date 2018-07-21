Петиция призвана уменьшить количество бездомных животных в Украине.

Из-за высокого количества бездомных животных в Украине предлагают запретить продажу кошек и собак.

Соответствующая петиция появилась на сайте Администрации президента.

По словам автора петиции Максима Панчука, таким образом люди не будут тратить свои деньги, если захотят завести собаку или кошку.

"Ее можно будет бесплатно взять с улицы или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных. Зато они станут домашними любимцами",– добавил Панчук.

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По его мнению, это также сэкономит деньги, которые Украина тратит на бездомных животных.

Чтобы на петицию обратили внимание, ее должны поддержать 25 тысяч украинцев. За первый день ее подписали лишь несколько десятков людей.