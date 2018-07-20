Рой пчел устроил дупло в тополе, который упал на автомобиль (видео)

Дерево не выдержало такой нагрузки.

В Днепре, в самом центре, рой насекомых стал причиной катастрофы легковушки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пчелы устроили дупло в высоком тополе, где собирали мед. И дерево не выдержало такой нагрузки. Ветка с высоты 5-го этажа упала на машину.

Читайте такжеУкраинские пчеловоды бьют тревогу из-за массового отравления пчел (видео)

Раздавленный капот, крыша и две двери: припаркованный "Ланос" просто смяло под весом дерева. Водителю повезло - он в этот момент отошел.

Причину падения очевидцы не только увидели, но и услышали.