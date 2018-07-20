Рой пчел устроил дупло в тополе, который упал на автомобиль (видео)
13:56, 20 июля 2018Спасение видов
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Дерево не выдержало такой нагрузки.
Рой пчел устроил в дупло тополя, которая рухнула на легковой автомобиль
В Днепре, в самом центре, рой насекомых стал причиной катастрофы легковушки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пчелы устроили дупло в высоком тополе, где собирали мед. И дерево не выдержало такой нагрузки. Ветка с высоты 5-го этажа упала на машину.
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Раздавленный капот, крыша и две двери: припаркованный "Ланос" просто смяло под весом дерева. Водителю повезло - он в этот момент отошел.
Причину падения очевидцы не только увидели, но и услышали.
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