В Лондонском зоопарке выходили "недовысиженного" пингвиненка (видео)

Малыш будет жить в инкубаторе еще месяц, пока не наберется сил и веса в 3 кг.

Работники лондонского зоопарка выходили недоношенного, точнее недовысиженного пингвиненок.

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Как говорится в сюжете ТСН, треснувшее яйцо зоологи заметили во время ежедневного обхода и очень удивились, когда изнутри услышали писк. Малыша доставили в больницу, где помогли освободиться из скорлупы. Потом пингвина, которого назвали Радугой, перевели в инкубатор. Там птенца трижды в день кормят смесью из рыбы и греют под лампой.

Как только малыш наберется сил и веса в 3 кг, а на это понадобится около месяца, его переведут в детсад для пингвинов, где будут учить плавать и готовить к взрослой жизни в компании восьми десятков других пингвинов зоопарка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лондонском зоопарке решили порадовать своих обитателей водными процедурами и мороженым лакомством, чтобы спасти их от жары.