На Тернопольщине поймали гигантскую рыбу (фото)
17:20, 19 июля 2018Спасение видов
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Мужчина утверждает, что рыбу взвешивали в присутствии шести свидетелей.
Мужчина похвастался рыбой в сети / фото facebook.com
На Тернопольщине поймали 16-килограммовую рыбу. Мужчина поделился фото гигантского трофея в сети.
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Об этом говорится в группе "Моя Лановеччина" в сети "Facebook. "Сегодня у Леонида Ярославовича удачный день, поймал на Лановецком ставе рыбку весом 16 кг!" – рассказал Филюк.
Жители Тернопольщины в комментариях под заметкой спорят и не верят, что рыба весит аж 16 кг.
"Есть шесть свидетелей, при которых взвешивалась эта рыбка. Она весит 16 кг", - ответил Филюк под заметкой.
фото facebook.com
Как сообщал УНИАН, 31 января возле Черкасс подводные охотники поймали сома весом 140 килограммов.
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