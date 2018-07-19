На Тернопольщине поймали гигантскую рыбу (фото)

Мужчина утверждает, что рыбу взвешивали в присутствии шести свидетелей.

На Тернопольщине поймали 16-килограммовую рыбу. Мужчина поделился фото гигантского трофея в сети.

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Об этом говорится в группе "Моя Лановеччина" в сети "Facebook. "Сегодня у Леонида Ярославовича удачный день, поймал на Лановецком ставе рыбку весом 16 кг!" – рассказал Филюк.

Жители Тернопольщины в комментариях под заметкой спорят и не верят, что рыба весит аж 16 кг.

"Есть шесть свидетелей, при которых взвешивалась эта рыбка. Она весит 16 кг", - ответил Филюк под заметкой.

Как сообщал УНИАН, 31 января возле Черкасс подводные охотники поймали сома весом 140 килограммов.