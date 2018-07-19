В Харьковском зоопарке отпраздновали 20-летие слонихи Тенди (фото)

Тенди родилась в 1998 году в Одесском зоопарке, а в 2000 году ее передали харьковским зоологам.

Слонихе Тенди, которая живет в Харьковском зоопарке, сегодня, 19 июля, исполнилось 20 лет. Тенди родилась в 1998 году в Одесском зоопарке. Харьковским зоологам ее передали 7 октября 2000 года.

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«Когда Тенди приехала в зоопарк, ее рост был 1,5 м, а вес - 770 кг. Тенди отличалась игривым характером, но первое время пугалась каждого шороха и пыталась спрятаться от «опасности» за сотрудников зоопарка, которые ухаживали за ней. Сейчас Тенди подросла до 2,2 метра и весит около 3 тонн. Изменился и характер: слониха стала более спокойной, хотя иногда ведет себя, как маленький ребенок, играя и обсыпаясь песком, или капризничает, если что-то не нравится. Любимое развлечение Тенди – купание из шланга, из еды – бананы и свекла», - рассказали в зоопарке, передает city.kharkov.ua.

В честь дня рождения слонихи в зоопарке выложили надпись «Тенди 20» и сделали цветочное сердце с арбузами, дынями, бананами, свеклой, морковью и яблоками, которыми Тенди полакомилась.