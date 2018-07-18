В Сумской области в Ворсклу выпустили 15 тысяч мальков краснокнижной стерляди

На реализацию программы зарыбления средних рек в области в этом году выделено 200 тыс. грн.

В Сумской области на территории Гетманского национального природного парка произошло зарыбление реки Ворсклы 15-ю тысячами мальков пресноводной стерляди.

Об этом сообщили в департаменте экологии и охраны природных ресурсов Сумской областной госадминистрации.

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«15 тысяч мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу Украины, выпустили в Ворсклу вблизи сел Климентово, Доброславовка, Лутище и Куземин Ахтырского района. На реализацию программы зарыбления средних рек областная власть в прошлом году выделила 150 тыс. грн, в этом году - 200 тыс. грн», - говорится в сообщении.

По информации директора департамента экологии и охраны природных ресурсов ОГА Игоря Кривозуба, в настоящее время Сумщина единственная в Украине область, которая осуществляет такие мероприятия. Так, зарыбление Ворсклы происходило уже в третий раз, предыдущие - в 2014 и 2017 годах. А зарыбление мальком именно пресноводной стерляди впервые неделю назад было совершено в Сумской области на реке Сейм в пределах регионального ландшафтного парка «Сеймский».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в реку Ворсклу в Сумской области запустили 25 тысяч особей краснокнижной стерляди.