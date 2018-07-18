Мор рыбы под Харьковом: озвучена предварительная версия

Инспекторы также взяли три пробы воды для проверки содержания загрязняющих веществ, обработка которых продолжается.

Содержание кислорода в местах скопления погибшей на Рогозянском водохранилище рыбы составляет 0,92-2,96 мг/куб.дм при норме не менее 4 мг/куб.дм.

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Об этом сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области, передает sq.com.ua. Вода была буро-зеленого цвета, с характерным запахом сероводорода.

Инспекторы также взяли три пробы воды для проверки содержания загрязняющих веществ, обработка которых продолжается. При осмотре прибрежно-защитной полосы не нашли субъектов хозяйствования или коммуникаций, которые могли бы сбросить загрязняющие вещества в водоем.

По предварительному заключению, возможная причина гибели рыбы - недостаточный уровень содержания растворенного в воде кислорода.