Возле реки под Харьковом нашли краснокнижную орхидею

Растение нашли в ходе обследования пойм рек Мерла и Мерчик.

В Краснокутском районе впервые обнаружили мясо-красный пальчатокоренник, занесенный в Красную книгу Украины.

Читайте такжеНа озере в Киеве потравили диких уток (видео)

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Слобожанский" (Харьковская обл.), передает SQ. Как сообщили ботаники, растение нашли в ходе обследования пойм рек Мерла и Мерчик, проведенных в мае-июне.

"Эта луговая орхидея чувствительная к чрезмерной хозяйственной нагрузке на природу и требует особого режима охраны", - отметили ученые.

Пальчато-коренник встречается на сырых лугах, лесных полянах. Широко распространен в Европе, представлен на Кавказе, в Иране, в Монголии, на северо-западне Китая. Используется в народной медицине.