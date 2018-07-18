Возле реки под Харьковом нашли краснокнижную орхидею

17:13, 18 июля 2018
Спасение видов
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Растение занесено в Красную книгу Украины \ sq.com.ua

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Об этом сообщили в Национальном природном парке "Слобожанский" (Харьковская обл.), передает SQ. Как сообщили ботаники, растение нашли в ходе обследования пойм рек Мерла и Мерчик, проведенных в мае-июне.

"Эта луговая орхидея чувствительная к чрезмерной хозяйственной нагрузке на природу и требует особого режима охраны", - отметили ученые.

Пальчато-коренник встречается на сырых лугах, лесных полянах. Широко распространен в Европе, представлен на Кавказе, в Иране, в Монголии, на северо-западне Китая. Используется в народной медицине.

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Теги: #Харьковщина#орхидеи