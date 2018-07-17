В украинских водоемах массово погибает рыба - ассоциация рыболовов

Представители Ассоциации рыболовов Украины рассказали о негативной тенденции.

Участились случаи гибели водных живых ресурсов в разных уголках страны. И это при том, что этим летом не было еще длительное время аномальной жары, при которой резко уменьшается уровень растворенного в воде кислорода, в результате чего наступают задушные явления у рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

Вот только некоторые тревожные факты:

- В р. Гуйва, что в г. Андреевка Житомирской области вблизи ГП «Коростышевский спиртовой комбинат» было установлено, что вода стала мутно-зеленого цвета и приобрела резкий неприятный запах. Кроме этого, было выявлено погибшую рыбу в количестве 8 527 экземпляров (плотва, окунь, красноперка, щука, уклейка, судак и карась). На основании Акта обследования береговой линии р.Гуйва специалистами Житомирского рыбоохранного патруля были рассчитаны прямые убытки и ущерб от потери потомства в сумме 2 374 963 грн.

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- Вода в озере в Броварах внезапно приобрела неестественный красный цвет, а местные рыбаки рассказали, что доставали руками из воды мертвую рыбу. "Красное пятно" не локализовали, и оно успело разойтись по всей поверхности воды и осесть. В результате в "кровавом" озере под Броварами передохла вся рыба.

- В Хмельницкой области, в Голубом озере состоялась локальная экологическая катастрофа. В водоеме наблюдается массовый мор рыбы. Сейчас озеро находится в критическом состоянии. На данный момент озеро и его берег покрыт слоем мертвой рыбы, а на дне видны погибшие лягушки. Из живых существ есть только утки, которые недавно прилетели, и жуки-плавунцы, - комментируют активисты.

- В столичном водоеме по улице Булгакова массово погибла рыба. Черепахи и утки, которые постоянно находились в озере, выжили.

- В Киеве в парке Нивки в озере покраснела вода. Экологи обнаружили в нем много бактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения.

- Озеро Солнечное на столичных Позняках покрылось синими пятнами. Отравление водоема привело к гибели рыбы.

- На Харьковщине произошел массовый мор рыбы. Видео с тоннами мертвой рыбы выложили в соцсеть. Подозревают, воду в водохранилище чем-то загрязняют, именно поэтому и гибнет рыба.

- Причины массовой гибели рыбы в Каховском водохранилище на Херсонщине так и не удалось выявить... Экспертная комиссия, обследовавшая акваторию у села Светлово в Каховском районе Херсонщины, не обнаружила признаков инфекционного либо химико-токсикологического заражения воды, информируют в Главном управлении Госпродпотребслужбы области. Наиболее вероятной остается версия загрязнения воды химикатами с полей.