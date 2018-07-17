Свисала с фонаря: в Киеве поймали огромную змею (фото, видео)

09:55, 17 июля 2018
Спасение видов
694 0

В столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской.

Читайте такжеЖителей Киевской области предупредили об активизации змей

Человек, обнаруживший змею, обратился в Команду спасения животных, говорится в ее сообщении в Facebook.

"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря за помощью телескопической палки", - говорится в сообщении.

На данный момент питона передали частному специалисту на временное содержание.

Ранее в Свалявском районе Закарпатской области убили вполне безопасного полоза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#змея в Киеве