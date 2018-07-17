Свисала с фонаря: в Киеве поймали огромную змею (фото, видео)
09:55, 17 июля 2018Спасение видов
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О находке - огромном питоне - спасатели сообщили в полиции.
В столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской.
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Человек, обнаруживший змею, обратился в Команду спасения животных, говорится в ее сообщении в Facebook.
"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря за помощью телескопической палки", - говорится в сообщении.
На данный момент питона передали частному специалисту на временное содержание.
Ранее в Свалявском районе Закарпатской области убили вполне безопасного полоза.
В центре столицы двухметровый питон примостился на опоре фонаря
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