В США трехмесячный ягуар нашел дырку в ограде, сбежал и убил 8 животных

Ягуар убил 5 альпак, одного эму и двух лисиц.

Восемь животных погибли от лап ягуара, который сбежал из своего вольера в зоопарке Audubon в Новом Орлеане в субботу, 14 июля. Известно, что трехмесячный самец Валерио нашел дырку в заборе и самостоятельно выбрался наружу.

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Как сообщает The Times, хищник загрыз 4 альпак, одного эму и лису. В воскресенье от укусов погибли еще одна альпака и лиса.

Вскоре ягуара схватили, и, усыпив вернули в его ночной дом. Отмечается, что никто из людей не пострадал, а зоопарк открыли для посетителей в воскресенье.

Как сообщал УНИАН, ранее в николаевском зоопарке бродячие собаки загрызли четырех альпак.