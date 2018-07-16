Индонезийцы убили почти 300 крокодилов, чтобы отомстить за смерть товарища

Мужчина собирал траву для скота на территории крокодильей фермы, когда на него напала рептилия.

Жители индонезийского города Соронг убили всех крокодилов на местной ферме, отомстив таким образом за смерть друга от зубов одной из рептилий.

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Как сообщает издание The Jakarta Post, три дня назад 31-летний работник фабрики по производству тофу собирал траву для скота на территории крокодильей фермы, когда на него напала рептилия. Местные жители услышали его крики, но когда они прибежали к нему на помощь, он был уже мертв.

В субботу мужчину похоронили, а его друзья отправились на крокодилью ферму и убили всех 292 крокодила, от детенышей до двухметровых рептилий. Мужчины были вооружены ножами, топорами и дубинами. «Они ловили их, вытаскивали на берег и избивали до смерти. На это было жутко смотреть», - рассказала местная жительница.

Глава Агентства по сохранению живой природы провинции Западное Папуа Базар Басар Манунланг выразил по поводу их поступка свое неодобрение: «Массовое убийство крокодилов нарушает закон о неприкосновенности частной собственности. Крокодилы - созданные богом существа, которые тоже нуждаются в защите». Ферму содержал один из жителей Соронга с разрешения властей.