В Николаеве ночью в Центре защиты животных убили более 100 собак
13:19, 16 июля 2018Спасение видов
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В Центре подтвердили, что собаки были усыплены.
Среди погибших животных 50 щенков \ фото УНИАН
В ночь на понедельник в коммунальном предприятии «Центр защиты животных» провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.
На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.
Сначала на территорию предприятия никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.
Половина вольеров действительно оказалась пустой.
Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
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