В Николаеве ночью в Центре защиты животных убили более 100 собак

13:19, 16 июля 2018
Спасение видов
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Среди погибших животных 50 щенков \ фото УНИАН

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.

На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.

Сначала на территорию предприятия никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.

Половина вольеров действительно оказалась пустой.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.

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Теги: #Николаев#собаки