В Николаеве ночью в Центре защиты животных убили более 100 собак

В Центре подтвердили, что собаки были усыплены.

В ночь на понедельник в коммунальном предприятии «Центр защиты животных» провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская.

На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция.

Сначала на территорию предприятия никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь.

Половина вольеров действительно оказалась пустой.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.