Массовая эвтаназия собак в Николаеве: в "Центре защиты животных" объяснили, зачем усыпили 70 животных (исправлено)

В Центре подтвердили, что собак усыпили и уточнили при этом, что их было 70. Также там отметили, что группа граждан совершила нападение на сотрудников предприятия и его директора.

В ночь на понедельник в коммунальном предприятии «Центр защиты животных» провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

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Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская, передают Новости Н. На место приехали зоозащитники, была вызвана полиция. Сначала на территорию предприятия никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь. Половина вольеров действительно оказалась пустой.

Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.

В свою очередь КП "Центр защиты животных" разместило на своей странице в соцсети сообщение, в котором разъяснило ситуацию. В сообщении КП заявило об "очередной попытке влияния на хозяйственную деятельность предприятия со стороны некоторых депутатов Николаевского городского совета и группы граждан, которые сегодня совершили нападение на сотрудников предприятия и его директора".

"Сегодня действительно на предприятии было применено такое средство регулирования численности бездомных собак, как эвтаназия. Комиссия на основании закона «О защите животных от жестокого обращения», методических рекомендаций по проведению эвтаназии животных, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарной медицины от 07.09.2010 г. № 365 и внутренних документов приняла решение об усыплении 70 бездомных собак на основании выводов об их агрессивности или неизлечимых болезнях ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что КП ищет оптимальные решения, для урегулирования проблемы большого количества бездомных животных на улицах Николаева и нападений наиболее агрессивных из них на горожан, чтобы удовлетворить потребности и интересы всех слоев населения. "Предприятие прибегает к применению эвтаназии лишь в крайних случаях, во всех других "Центр защиты животных" занимается поиском владельцев для собак, которые могут быть приручены человеком и не имеющих болезней, работает вместе с зоозащитными организациями, которые настроены на конструктивную совместную работу", - поясняется в сообщении.

"Предприятие не может ... взять на себя ответственность за выпуск агрессивных или больных животных на улицы города, как и не может годами их содержать за счет бюджетных средств. С этим можно не соглашаться, но силовые попытки заставлять предприятие действовать по желанию отдельных лиц будет иметь негативные последствия в соответствии с действующим законодательством ", - подытожили в КП.