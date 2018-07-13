В американском зоопарке выдрам устроили ледяные ванны, спасая меховых животных от жары (видео)

Подарок выдрам очень понравился, поэтому из ледяных ванн их теперь не вытащить.

В зоопарке американского штата Орегон выдрам подарили бассейны для охлаждения

Как говорится в сюжете ТСН, животные страдают от страшной жары, ведь на улице там сейчас около 35 градусов. Выдры имеют густой волосяной покров, поэтому от высоких температур они сильно страдают.

Сотрудники зоопарка наполнили бассейны льдом, чтобы звери могли отдохнуть. Подарок животным понравился - из ледяных ванн их теперь не вытащить.

Отметим, также в жаркую погоду зоопарки мира нередко балуют своих жителей ледяными лакомствами, как, например, в Лондоне.