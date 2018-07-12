На озере в Киеве потравили диких уток (видео)

Чьих это рук дело пока неизвестно. Местная община устроила круглосуточное наблюдение возле озера.

Массовая смерть диких уток в Киеве. Неприятное происшествие случилось в микрорайоне столицы Теремки. Птицы мрут возле озер по сегодняшний день. Местные боятся за здоровье детей и домашних животных.

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Как говорится в сюжете ТСН, мор уток идет уже 5-й день. Волонтеры пытаются спасти животных. Также спасают животных всем микрорайоном - поят уток активированным углем.

Местные говорят, что возле озера видели хлеб, политый красной жидкостью. Также они нашли перчатки. Они отмечают, что утки были почти ручными, а сегодня приходится собирать десятки их трупов.

Чьих это рук дело неизвестно. Местная община устроила круглосуточное наблюдение.

Местные отдали трупы птиц на экспертизу, чтобы выяснить, почему они погибли. Известно станет только через несколько дней.