Большие и красивые: на Львовщине открыли медвежий приют "Домажир" (фоторепортаж)

Приют помогает медведям, спасая их из передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов.

На Львовщине официально открыли медвежий приют "Домажир" - уникальный зоозащитный и образовательный проект.

Как сообщает государственная экологическая инспекция области, приют «Домажир» - уникальный рекреационный центр для спасения бурых медведей, расположенный в 15 км от Львова в селе Жорниська.

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Приют помогает медведям, спасая их из передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Именно в приюте Домажир, в условиях, максимально приближенных к естественным, спасенные медведи проходят процесс реабилитации и восстановления.

Кроме того, Медвежий приют "Домажир" является не только новым домом для медведей, но и мощным центром образования и воспитания эко-сознания. На регулярной основе здесь проходят экскурсии и мероприятия о зоозащитной и экологической деятельности нашего края.

Ранее сообщалось, что зоозащитники спасли от издевательств трех медведей.