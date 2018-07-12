Большие и красивые: на Львовщине открыли медвежий приют "Домажир" (фоторепортаж)

16:36, 12 июля 2018
Спасение видов
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На Львовщине официально открыли медвежий приют "Домажир" - уникальный зоозащитный и образовательный проект.

Как сообщает государственная экологическая инспекция области, приют «Домажир» - уникальный рекреационный центр для спасения бурых медведей, расположенный в 15 км от Львова в селе Жорниська.

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Приют помогает медведям, спасая их из передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Именно в приюте Домажир, в условиях, максимально приближенных к естественным, спасенные медведи проходят процесс реабилитации и восстановления.

Кроме того, Медвежий приют "Домажир" является не только новым домом для медведей, но и мощным центром образования и воспитания эко-сознания. На регулярной основе здесь проходят экскурсии и мероприятия о зоозащитной и экологической деятельности нашего края.

Ранее сообщалось, что зоозащитники спасли от издевательств трех медведей.

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