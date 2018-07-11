В Одессе тигренка заставляют фотографироваться с людьми на палящем солнце (видео)

Зоозащитники говорят, что животные в таких условиях живут недолго, а постоянный стресс может привести к неожиданной вспышке агрессии.

Рычание 2-месячного тигренка посетительница биопарка Екатерина услышала даже через громкую музыку. Говорит, просили прекратить издевательства над зверьком, но их замечания игнорировали.

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Полиция пообещала начать расследование, но вряд ли животное изымут из биопарка. А тигренку и дальше приходится работать фотомоделью. Правда, теперь малыша не держат в фотозоне, а прогулють в толпе под палящим солнцем.

Посетители биопарка возмутились издевательством над животным. Видео одесситы опубликовали в интернете с призывом к зооактивистам спасти детеныша.

Посетители биопарка рассказывают, что тигренок хотел спать, но ему не давали, хотело пить, но воды ему тоже не давали, также перерывов не делали и так четыре часа подряд на палящем солнце.

Впрочем, несмотря на возмущение в виртуальной жизни, в реальной - в полицию так никто и не пошел, пока туда не обратились журналисты ТСН.

Тигренку и до сих пор приходится работать моделью.В этом журналисты убедились посетив биопарк как посетители.

В биопарке убеждают, что вреда никто животному не наносит.

Однако зоозащитники убеждены в обратном, говорят, что животные в таких условиях живут недолго, а постоянный стресс может привести к неожиданной вспышке агрессии.

Впрочем бизнес на животных могут сделать невыгодным и сами люди, игнорируя такие услуги как фотографирование с ними.