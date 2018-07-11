Первые щенки из Чернобыля нашли свои дома в США (видео)

Американцы массово берут себе бездомных собак из Чернобыльской зоны. Первые 15 щенков уже приземлились в США.

Еще в начале лета международные волонтеры так прониклись бездомными псами в зоне отчуждения, что принялись производить им грин-карты и искать семьи за рубежом.

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Всего бездомных собак в Чернобыльской зоне насчитали более тысячи. Их нашли возле 4-го реактора, а затем перевезли в Славутич.

На 200 щенков из Чернобыля уже прислали более 300 запросов, говорится в сюжете ТСН. До того как отправить щенков на американскую землю, им сделали десятки обследований, прививки и вживили микрочипы.