Первые щенки из Чернобыля нашли свои дома в США (видео)
19:51, 11 июля 2018Спасение видов
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Американцы массово берут себе бездомных собак из Чернобыльской зоны. Первые 15 щенков уже приземлились в США.
На 200 щенков из Чернобыля уже прислали более 300 запросов \ Фото УНИАН
Еще в начале лета международные волонтеры так прониклись бездомными псами в зоне отчуждения, что принялись производить им грин-карты и искать семьи за рубежом.
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Всего бездомных собак в Чернобыльской зоне насчитали более тысячи. Их нашли возле 4-го реактора, а затем перевезли в Славутич.
На 200 щенков из Чернобыля уже прислали более 300 запросов, говорится в сюжете ТСН. До того как отправить щенков на американскую землю, им сделали десятки обследований, прививки и вживили микрочипы.
Первые щенки из Чернобыля нашли новые дома в США
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