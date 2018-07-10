На них тренировали собак и поили их алкоголем: зоозащитники спасли от издевательств трех медведей (видео)
16:31, 10 июля 2018Спасение видов
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Ранее эти медведи были развлечением в ресторанах, выступали в цирке. Теперь в приюте и просторных вольерах животные получили второй шанс на жизнь.
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Зоозащитники спасли от издевательств трех медведей.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Ранее эти медведи были развлечением в ресторанах, выступали в цирке, на них тренировали собак.
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Медведицу Олю практически ослепили работники цирка, чтобы она не боялась выступать в свете софитов, также ее поили алкоголем. Юля и Оля росли в клетках метр на метр, ведмедицу Машу забрали у охотничьего хозяйства - там на нее натравливали собак. Медведя Михася заставляли развлекать гостей в ресторане.
Теперь в приюте и просторных вольерах животные получили второй шанс на жизнь.
Ранее сообщалось, что в голландском зоопарке прошло первое знакомство двух панд.
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