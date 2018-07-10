Орнитологи определили лучшие фото птиц со всего мира (фотогалерея)

Стали известны победители международного фотоконкурса Audubon Photography Awards 2018.

Американская экологическая организация The National Audubon Society, занимающаяся охраной природы и исследованиями в области орнитологии, объявила победителей ежегодного конкурса Audubon Photography Awards 2018.

Как сообщается на сайте организации, Гран При конкурса получил Стив Мэтьюз за снимок большой серой совы.

Также жюри отметили наградами следующие снимки:

Кроме того, на сайте сообщества были опубликованы топ-100 лучших фотографий птиц со всего мира, которые боролись за награды, сделанные как любителями, так и профессионалами.

Отметим, ранее издание National Geographic назвало топ-10 мест на планете для "берд-вотчеров".