Орнитологи определили лучшие фото птиц со всего мира (фотогалерея)
15:22, 10 июля 2018Спасение видов
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Стали известны победители международного фотоконкурса Audubon Photography Awards 2018.
Этот снимок совы получил Гран При конкурса Audubon Photography Awards 2018 / Фото www.audubon.org
Американская экологическая организация The National Audubon Society, занимающаяся охраной природы и исследованиями в области орнитологии, объявила победителей ежегодного конкурса Audubon Photography Awards 2018.
Как сообщается на сайте организации, Гран При конкурса получил Стив Мэтьюз за снимок большой серой совы.
Также жюри отметили наградами следующие снимки:
Фото www.audubon.org
Фото www.audubon.org
Фото www.audubon.org
Кроме того, на сайте сообщества были опубликованы топ-100 лучших фотографий птиц со всего мира, которые боролись за награды, сделанные как любителями, так и профессионалами.
Отметим, ранее издание National Geographic назвало топ-10 мест на планете для "берд-вотчеров".
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