В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху (видео)

Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая.

В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая. Для панды-именинника подготовили его любимые вкусности. Фруктовый торт и арбуз с лицом панды. На Джиньху ждал и главный подарок - деревянное кресло-качалка.

Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось увеличить популяцию редких панд.