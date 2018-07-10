В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху (видео)

11:58, 10 июля 2018
Спасение видов
3 0

Читайте такжеВ голландском зоопарке прошло первое знакомство двух панд (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая. Для панды-именинника подготовили его любимые вкусности. Фруктовый торт и арбуз с лицом панды. На Джиньху ждал и главный подарок - деревянное кресло-качалка. 

Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось увеличить популяцию редких панд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#панда