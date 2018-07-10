В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху (видео)
11:58, 10 июля 2018Спасение видов
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Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая.
У Китаї святкують 8-й день народження панди Джиньху
В Китае празднуют 8-й день рождения панды Джиньху.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Черно-белый красавец живет в лесном зоопарке на северо-востоке Китая. Для панды-именинника подготовили его любимые вкусности. Фруктовый торт и арбуз с лицом панды. На Джиньху ждал и главный подарок - деревянное кресло-качалка.
Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось увеличить популяцию редких панд.
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