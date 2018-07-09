На Харьковщине на волю выпустили пару сурков (фоторепортаж)

Пару сурков выпустили для природной популяции.

Сегодня на биостанции в Национальном парке "Великобурлукский степь" в поселке Гайдары Змиевского района в Харьковской области на волю выпустили пару сурков.

Читайте такжеВ Украине ежегодно в среднем задерживают десятки тысяч браконьеров - министр экологии

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники биостанции Харьковского Национального университета им. Каразина вынесли клетку с сурками в специально вырытую для них нору в Национальном парке "Великобурлукский степь".

Пару сурков выпустили для природной популяции.