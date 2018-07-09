На Харьковщине на волю выпустили пару сурков (фоторепортаж)
18:58, 09 июля 2018Спасение видов
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Пару сурков выпустили для природной популяции.
Сегодня на биостанции в Национальном парке "Великобурлукский степь" в поселке Гайдары Змиевского района в Харьковской области на волю выпустили пару сурков.
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Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники биостанции Харьковского Национального университета им. Каразина вынесли клетку с сурками в специально вырытую для них нору в Национальном парке "Великобурлукский степь".
Пару сурков выпустили для природной популяции.
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