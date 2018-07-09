Косолапый в Чернобыле: ученые засняли прогулку бурого медведя зоной отчуждения

Кадры опубликовал биолог Сергей Гащак.

Ученым удалось заснять прогулку бурого медведя зоной отчуждения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры опубликовал биолог Сергей Гащак. Они сняты так называемыми фото-ловушками, приборами на деревьях, которые реагируют на движения и начинают запись.

Читайте такжеЖивотные в районе Чернобыля слепнут из-за радиации — ученые

Для понимания роста медведя, ученый соединил его фото со своим.

15 лет назад ученые Чернобыля впервые за много лет зафиксировали следы бурого медведя в зоне отчуждения, а в 2014 году им удалось получить и снимки животного.