Косолапый в Чернобыле: ученые засняли прогулку бурого медведя зоной отчуждения
11:32, 09 июля 2018Спасение видов
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Кадры опубликовал биолог Сергей Гащак.
Ученым удалось заснять прогулку бурого медведя зоной отчуждения
Ученым удалось заснять прогулку бурого медведя зоной отчуждения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кадры опубликовал биолог Сергей Гащак. Они сняты так называемыми фото-ловушками, приборами на деревьях, которые реагируют на движения и начинают запись.
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Для понимания роста медведя, ученый соединил его фото со своим.
15 лет назад ученые Чернобыля впервые за много лет зафиксировали следы бурого медведя в зоне отчуждения, а в 2014 году им удалось получить и снимки животного.
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