Зарыбление Днепра: в реку выпустили свыше миллиона редких рыб

За неделю в реку выпустили почти полтора миллиона осетровых.

На Херсонщине отмечали Международный день Днепра. Там за неделю в реку выпустили почти полтора миллиона осетровых.

Об этом сообщает 24 канал.

Царские рыбы – осетр, стерлядь, белуга. Когда-то их домом были Азовское и Черное моря, однако, в 90-х годах браконьеры практически уничтожили редкие рыбы, которые известны своей черной икрой. Поэтому теперь их приходится разводить искусственно, с микроскопической икринки.

Единственный в Европе осетровый завод расположен на Херсонщине. Работники отмечали, что государственные программы по зарыблению водоемов краснокнижными видами остались.

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"Сначала происходит оплодотворение икры, затем осуществляется инкубация и отращивание личинки. Следующий технологический этап – это выращивание молоди в прудах, а конечный этап – выпуск молоди в естественные водоемы из прудов", – рассказал заместитель директора Днепровского осетрового завода Константин Мошнягул.

За неделю в Днепр на Херсонщине выпустили почти полтора миллиона осетровых. За тем, как происходит зарыбление, следит специальная комиссия. Из Днепра рыба плывет к лиману, а потом достается моря, а до реки вернется на нерест. Но для этого осетр и стерлядь должны расти как минимум 12 лет.

А вот ловить краснокнижные виды рыб в Украине – категорически запрещено. Так, за каждого пойманного осетра браконьерам грозит более 2,5 тысячи гривень штрафа. А то и даже заключение, если рыбу ловить во время нереста.