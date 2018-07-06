В Китае через два дня после рождения умер поросенок-мутант с "человеческим лицом" (фото, видео)
11:57, 06 июля 2018Спасение видов
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Ветеринары предполагают, что он страдал синдромом циклопа.
В Китае родился поросенок-мутант / фото China.Recorder
На юго-востоке Китая свинья родила жуткого поросенка-мутанта с хоботом на лбу и "человеческим лицом".
Как сообщает Daily Mail, новорожденный умер спустя два дня жизни. Ветеринары предполагают, что он страдал синдромом циклопа.
Безволосый поросенок выглядел слабым после рождения и еле дышал на руке сельчанина, который принимал роды.
Как сообщал УНИАН, ранее в китайском городе Гуйан местный рыбак поймал крупненькую рыбу с головой голубя.
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