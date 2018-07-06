В Китае через два дня после рождения умер поросенок-мутант с "человеческим лицом" (фото, видео)

Ветеринары предполагают, что он страдал синдромом циклопа.

На юго-востоке Китая свинья родила жуткого поросенка-мутанта с хоботом на лбу и "человеческим лицом".

Как сообщает Daily Mail, новорожденный умер спустя два дня жизни. Ветеринары предполагают, что он страдал синдромом циклопа.

Безволосый поросенок выглядел слабым после рождения и еле дышал на руке сельчанина, который принимал роды.

Как сообщал УНИАН, ранее в китайском городе Гуйан местный рыбак поймал крупненькую рыбу с головой голубя.