В ЮАР львы загрызли браконьеров, которые охотились на носорогов

03:37, 06 июля 2018
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает BBC.

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Работники заповедника нашли останки двух или трех браконьеров в львиной резервации близ города Кентон-он-Си. Также возле останков нашли ружье и топор, которым, вероятнее всего, охотники планировать отрубить рога убитым носорогам.

"Они заблудились и наткнулись на прайд львов - там большой прайд, так что у них не было много времени", - рассказал владелец заповедника Сибуйя Ник Фокс.

По его словам, чтобы добраться до человеческих останков, им пришлось обездвижить нескольких львов при помощи снотворного. "Мы не уверены, сколько было браконьеров - от них мало что осталось", - отметил Фокс.

Сейчас полиция патрулирует территорию возле места происшествия на случай, если кто-то из браконьеров сумел спастись.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Конституционный суд ЮАР поставил точку в продолжительной судебной тяжбе по вопросу законности продажи рогов носорогов. Отныне этот вид деятельности разрешен официально, что ставит редких животных на грань полного уничтожения

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Теги: #браконьеры#заповедник#ЮАР#носороги#львы