В Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка (видео)
13:44, 05 июля 2018Спасение видов
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Спасателю пришлось затаиться на кровле и лежать, не двигаясь, чтобы наконец поймать малыша.
В Днепре спасатели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка
В Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Как котенок оказался на крыше студенческого дворца не понятно. Профессиональные спасатели разложили автолестницу, залезли на крышу, но там им нужно было маскироваться. Испуганной котенок бегал по краю крыши и не давался в руки.
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Поэтому спасателю пришлось затаиться на кровле и лежать, не двигаясь, чтобы наконец поймать малыша, когда тот пробегал мимо.
Ранее сообщалось, что на Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые в результате непогоды потеряли дом.
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