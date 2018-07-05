В Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка (видео)

Спасателю пришлось затаиться на кровле и лежать, не двигаясь, чтобы наконец поймать малыша.

В Днепре спасатели провели необычную операцию, чтобы снять с крыши котенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как котенок оказался на крыше студенческого дворца не понятно. Профессиональные спасатели разложили автолестницу, залезли на крышу, но там им нужно было маскироваться. Испуганной котенок бегал по краю крыши и не давался в руки.

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Поэтому спасателю пришлось затаиться на кровле и лежать, не двигаясь, чтобы наконец поймать малыша, когда тот пробегал мимо.

Ранее сообщалось, что на Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые в результате непогоды потеряли дом.