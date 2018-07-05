Желудки птиц набиты пластиком: ученые назвали главную причину гибели буревестников (видео)

40 тыс. буревестников гнездятся на острове в Тасманском море. И у многих из них в желудке вместо еды пластик.

Птенцы буревестника борются за жизнь. Все дело в том, что их желудки забиты пластиком и в них не осталось места для еды.

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В видео Би-би-си показано, как зоозащитники разрезают желудок уже мертвой птицы и оттуда вылезают пластиковые предметы.

40 тыс. буревестников гнездятся на острове в Тасманском море. И у многих из них в желудке вместо еды находится пластик.

Ученые морской водой промывают желудки птиц. Но всех спасти не удастся. Они говорят, что невероятно сколько там всего и это не прекращается. Лиз Бонин показывает кусок острого пластика, который достали из желудка птицы и говорит, что это не самый большой, однако он с легкостью может проткнуть кишку животного.

Ученый Дженнифер Лаверс говорит, что пластик, привлекая много химикатов, действует как отравленная пуля.

Популяция толстоклювого буревестника за 50 лет снизилась на 30%. Главная причина гибели птиц - пластик.

Птицы глотают его вместе с едой, иногда взрослые особи невольно кормят им птенцов. В итоге желудок птиц забит, и там не остается места для еды.

Видео содержит неприятные кадры.