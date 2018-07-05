В Запорожской области СБУ изъяла у браконьеров более 500 тонн незаконного улова (фото)

По предварительным выводам специалистов, сумма государственных убытков достигает 50 миллионов гривень.

В Бердянске сотрудники СБУ совместно с полицией провели масштабную спецоперацию по пресечению незаконного вылова рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области.

Оперативники СБУ установили, что руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море.

Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом деле злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

Во вторник и среду (3-4 июля), правоохранители провели 25 обысков на различных предприятиях, изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.

Читайте такжеНа Сумщине во время рейда задержали шестерых браконьеров (видео)

Также в ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти 10 тонн рыбы, выловленной браконьерами.

По предварительным выводам специалистов, сумма государственных убытков достигает 50 миллионов гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия) и ч. 2 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом, если оно совершено путем массового уничтожения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному вылову. О том, задержан ли кто-либо из подозреваемых, на данный момент не сообщается.

Как сообщал УНИАН, браконьеры из арабских стран за последние 10 лет вывезли из Украины около полмиллиона диких певчих птиц – щеглов, синиц, чечеток, снегирей и чижей - на общую сумму 2,5 миллиона долларов.