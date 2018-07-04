Материнский инстинкт: енотиха не испугалась хищной рыси и отогнала ее от своих малышей (видео)

Видео поединка сняла у себя на задворках жительница Флориды.

Мать-енотиха не испугалась хищной рыси и отогнала ее от своих малышей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеХрабрый детеныш носорога вступился за мать и попытался защитить ее от врачей (видео)

Видео поединка сняла у себя на задворках жительница Флориды. Некоторое время звери просто настороженно смотрели друг на друга, но потом рысь набросилась на енота.

Полосатая мужественно дала достойный отпор. В дебрях енотиха прятала малышей, поэтому защищать их была настроена до последнего.