Материнский инстинкт: енотиха не испугалась хищной рыси и отогнала ее от своих малышей (видео)
19:05, 04 июля 2018Спасение видов
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Видео поединка сняла у себя на задворках жительница Флориды.
Мать-енотиха не испугалась хищной рыси и отогнала ее от своих малышей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Видео поединка сняла у себя на задворках жительница Флориды. Некоторое время звери просто настороженно смотрели друг на друга, но потом рысь набросилась на енота.
Полосатая мужественно дала достойный отпор. В дебрях енотиха прятала малышей, поэтому защищать их была настроена до последнего.
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