Материнский инстинкт: енотиха не испугалась хищной рыси и отогнала ее от своих малышей (видео)

19:05, 04 июля 2018
Спасение видов
377 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеХрабрый детеныш носорога вступился за мать и попытался защитить ее от врачей (видео)

Видео поединка сняла у себя на задворках жительница Флориды. Некоторое время звери просто настороженно смотрели друг на друга, но потом рысь набросилась на енота.

Полосатая мужественно дала достойный отпор. В дебрях енотиха прятала малышей, поэтому защищать их была настроена до последнего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #енот#застрелили рысь