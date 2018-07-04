В зоопарке Парижа животных кормят замороженными продуктами, чтобы спасти от жары (видео)
18:47, 04 июля 2018Спасение видов
103 0
В зоопарке рассказали - приучать животных к новой пище долго не пришлось.
Изнуренные солнцем животные прячутся в бассейнах \ focusingonwildlife.com
Угостить пингвинов, пантер и морских львов замороженными вкусностями решили в Парижском зоопарке.
Читайте такжеВ пражском зоопарке на свет появились сразу три детеныша редкого черно-белого лемура (видео)
Делают это, чтобы хоть как-то помочь животным пережить 30-градусную жару, говорится в сюжете ТСН. Хищникам досталось мясо во льду, а пингвинам - замороженная рыба.
В зоопарке рассказали - приучать животных к новой пище долго не пришлось, изнуренные солнцем воспитанники съели все до последней крошки и спрятались в бассейнах.
В парижском животных зоопарка угощают замороженными продуктами, чтобы спасти от жары
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter