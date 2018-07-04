В зоопарке Парижа животных кормят замороженными продуктами, чтобы спасти от жары (видео)

В зоопарке рассказали - приучать животных к новой пище долго не пришлось.

Угостить пингвинов, пантер и морских львов замороженными вкусностями решили в Парижском зоопарке.

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Делают это, чтобы хоть как-то помочь животным пережить 30-градусную жару, говорится в сюжете ТСН. Хищникам досталось мясо во льду, а пингвинам - замороженная рыба.

В зоопарке рассказали - приучать животных к новой пище долго не пришлось, изнуренные солнцем воспитанники съели все до последней крошки и спрятались в бассейнах.