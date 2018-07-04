В зоопарке Чикаго радуются рождению гориллы редкого вида (видео)
11:19, 04 июля 2018Спасение видов
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Западные гориллы, к которым относится и новорожденная Али, находятся под угрозой вымирания.
В зверинце радуются рождению малыша / скриншот видео ТСН
В зоопарке Чикаго дали имя новорожденной горилле редкого вида.
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Как говорится в сюжете ТСН, маленькую девочку, что появилась на свет в прошлом месяце, назвали Али. Малышка сейчас не оставляет свою маму, и висит на ней, крепко держась лапками за животик. Лишь через несколько месяцев детеныш гориллы будет ездить на маминой спине, а потом - начнет активно познавать мир.
Западные гориллы, к которым относится и новорожденная Али, находятся под угрозой вымирания. Поэтому в зверинце очень рады рождению малышки.
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