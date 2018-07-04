В зоопарке Харькова родились редкие лисята (видео)

11:06, 04 июля 2018
Спасение видов
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Но родительской любви лисята сразу не почувствовали. Родители-лисы начали проявлять агрессию по отношению к детям, мать маленьких корсаков отказалась их кормить, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас родителей малышам заменяют сотрудники зоопарка, они вручную кормят малышей. Лисята живут в отдельном вольере.

Новорожденные Леня и Моня очень дружелюбны и с удовольствием общаются с людьми, сообщается в сюжете.

Как сообщал УНИАН, в частном зверинце Венгрии родились четверо белых тигрят.

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Теги: #Харьков#зоопарк