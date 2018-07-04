В зоопарке Харькова родились редкие лисята (видео)
11:06, 04 июля 2018Спасение видов
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Малышей назвали Леня и Моня.
Редкие лисы-корсаки родились в зоопарке Харькова
В харьковском зоопарке родилось двое редких лисят-корсаков. Уже на четвертый день маленькие лисички открыли глаза.
Но родительской любви лисята сразу не почувствовали. Родители-лисы начали проявлять агрессию по отношению к детям, мать маленьких корсаков отказалась их кормить, говорится в сюжете ТСН.
Сейчас родителей малышам заменяют сотрудники зоопарка, они вручную кормят малышей. Лисята живут в отдельном вольере.
Новорожденные Леня и Моня очень дружелюбны и с удовольствием общаются с людьми, сообщается в сюжете.
Как сообщал УНИАН, в частном зверинце Венгрии родились четверо белых тигрят.
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