"Без четвероногого помощника и граница – не граница": пограничники поздравили с Днем собак

18:00, 02 июля 2018
Спасение видов
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Пограничники поздравили с Днем собак / фото Нацполиция Украины

"Сегодня Всемирный день собак! Это праздник неофициальный. Его нет в перечне ООН или даже отдельных государств. А зря. Потому что именно собаки – наши лучшие и самые преданные друзья – заслуживают на него как никто другой", - сообщается в публикации.

Однако еще в январе 2012 года в ООН была подана заявка на основания этого праздника при поддержке Международного фонда социальных инициатив.

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Также ГПС добавила, что и без официального праздника 2 июля миллионы людей по всей планете приветствуют своих любимцев.

"Присоединились к поздравлениям и мы. А как же иначе! Без четвероногого помощника и граница – не граница!" - написали работники службы.

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Теги: #ГПСУ#собаки