В Днепре прошел фестиваль домашних животных (фото)

19:04, 30 июня 2018
Спасение видов
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В Днепре прошел фестиваль домашних животных / фото Информатор

30 июня в арт-пространстве «Квартира» прошел самый пушистый, трогательный и мурмурмурный фестиваль в Днепре — Happy Pet. На мероприятии собрались волонтеры приютов, ветеринары и просто любители животных.

Об этом сообщает Информатор

Волонтеры приютов для животных привезли на фестиваль четвероногих друзей, нуждающихся в любви. Любой желающий мог забрать детеныша себе. 

На мероприятии собрались волонтеры приютов, ветеринары и просто любители животных / фото Информатор

Также на фестивале можно было проконсультироваться с ветеринарами и приобрести товары для животных. Любители дарить питомцам комфорт могли выбрать для своего друга маленький костюмчик. Выбор был велик — от наряда Супермена до вышиванки.

Любой желающий мог забрать детеныша себе / фото Информатор

На лекциях посетители могли узнать много нового о содержании и уходе за животными, услышать советы профессионалов и поделиться опытом.

Дети, помимо бесконтрольного тисканья котиков, могли посмотреть фильм о братьях наших меньших и развлечься в детской зоне.

На фестивале можно было проконсультироваться с ветеринарами / фото Информатор

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Теги: #Днепр#животные