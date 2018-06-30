В Днепре прошел фестиваль домашних животных (фото)

Волонтеры приютов для животных привезли на фестиваль четвероногих друзей, нуждающихся в любви.

30 июня в арт-пространстве «Квартира» прошел самый пушистый, трогательный и мурмурмурный фестиваль в Днепре — Happy Pet. На мероприятии собрались волонтеры приютов, ветеринары и просто любители животных.

Об этом сообщает Информатор.

Волонтеры приютов для животных привезли на фестиваль четвероногих друзей, нуждающихся в любви. Любой желающий мог забрать детеныша себе.

Также на фестивале можно было проконсультироваться с ветеринарами и приобрести товары для животных. Любители дарить питомцам комфорт могли выбрать для своего друга маленький костюмчик. Выбор был велик — от наряда Супермена до вышиванки.

На лекциях посетители могли узнать много нового о содержании и уходе за животными, услышать советы профессионалов и поделиться опытом.

Дети, помимо бесконтрольного тисканья котиков, могли посмотреть фильм о братьях наших меньших и развлечься в детской зоне.