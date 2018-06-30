Рынок нелегальной торговли изделиями из диких животных зарабатывает около $26 миллиардов ежегодно - WWF

Ежегодно из-за этого погибают 20 тысяч слонов, тысяча носорогов и 100 тигров только в Азии.

Рынок нелегальной торговли изделиями из диких животных является четвертым по объему после рынка наркотиков, торговли людьми и подделками.

Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы.

По данным фонда, ежегодно из-за этого погибают 20 тысяч слонов, тысяча носорогов и 100 тигров только в Азии.

На убийстве животных, производители "сувениров" из костей и кожи зарабатывают ежегодно около 26 миллиардов долларов.

Больше всего этот бизнес распространен в 11 странах юго-восточной Азии, среди которых Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд, Лаос и другие.

Только в Сингапуре в прошлом году продали около 3,5 тысяч килограмм слоновой кости, что эквивалентно 300 слонам.

Как сообщал УНИАН, биологи оценили возможность спасения практически исчезнувших северных белых носорогов с помощью современных технологий. Ученые проанализировали ядерную ДНК животных, полученную из собранных за последние 30 лет клеток, и выяснили, что она пригодна для клонирования.