По словам эколога, это произошло в связи с тем, что водообмен между Черным морем и Тилигульским лиманом сейчас перекрыт песчаной дамбой.

В Одесской области на Тилигульском лимане произошел массовый замор рыбы.

Как сообщил УНИАН бывший руководитель заповедника, известный эколог Иван Русев, это произошло в связи с тем, что водообмен между Черным морем и Тилигульским лиманом сейчас перекрыт песчаной дамбой.

В этой зоне перекрытия накопилось много песка, в результате чего канал здесь сильно обмелел.

«Вместо расчистки, его просто взяли и закрыли - на весь проект выделено 99 млн грн из областного и государственного бюджета», - акцентировал эколог.

Он пояснил, что во время работы канала гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде), свободно могли мигрировать как в лиман из моря, так и наоборот. Но сейчас, после перекрытия, наблюдается замор рыбы в этой зоне канала. Вялую и снулую рыбу вылавливают птицы – крачки, но они не успевают все съесть.

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«Поэтому на берегах много мертвой рыбы. Крачки и чайки сформировали колонию на песчаных отвалах канала», - рассказал Русев.

Справка УНИАН. Тилигульский лиман входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий[. Расположен на территориях Одесской и Николаевской областей. Длина — 80 км, ширина — 0,2-3,5 км, глубина — до 19 м. Площадь лимана составляет около 170 кв. км. Отделен от Черного моря пересыпью шириной около 4 км, и длиной до 7 км, с 27 декабря 2017 года постоянно сообщался с Черным морем посредством прорытого мелководного канала.

В лиман впадает река Тилигул. На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка в указанных областях Украины.